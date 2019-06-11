Devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sürücü Erol Ferlikaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sürücü Erol Ferlikaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada araca sıkışarak ağır yaralanan Ferlikaş, çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi girişinde meydana geldi. Sürücü Erol Ferlikaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği domates yüklü 43 AAC 020 plakalı kamyon şarampole devrildi. Sürücü Ferlikaş, kazada yan yatan araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince uzun süren uğraşların ardından ağır yaralı olarak çıkarılan Ferlikaş, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Tahya
Kaza, Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi girişinde meydana geldi. Sürücü Erol Ferlikaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği domates yüklü 43 AAC 020 plakalı kamyon şarampole devrildi. Sürücü Ferlikaş, kazada yan yatan araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince uzun süren uğraşların ardından ağır yaralı olarak çıkarılan Ferlikaş, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Tahya
Kaynak: DHA
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