Devrilen kamyonun kasasındaki 2 tarım işçisi öldü, 8 kişi yaralandı
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Devrilen kamyonun kasasındaki 2 tarım işçisi öldü, 8 kişi yaralandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yola çıkan ineğe çarparak şarampole devrilen kamyonun kasasında yolculuk eden 2 tarım işçisi öldü, 8 kişi yaralandı.

07.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:22

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yola çıkan ineğe çarparak şarampole devrilen kamyonun kasasında yolculuk eden 2 tarım işçisi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cafer Akmeşe'nin kullandığı 09 UM 631 plakalı mısır yüklü kamyon, Ulukonak mevkisinde yola çıkan ineğe çarparak şarampole devrildi.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonun kasasında mısırların arasında yolculuk eden tarım işçileri Mahsun Altıntaş ile Oktay Ceylan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan şoför ile 7 kişi ise Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Devrilen kamyonun kasasındaki 2 tarım işçisi öldü, 8 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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