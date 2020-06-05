Devrilen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, saman yüklü kamyonun virajda devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, saman yüklü kamyonun virajda devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda minibüs bekleyen bir kişi ise kamyon altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, sabah saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Kamil A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, virajda devrildi. Kaza sırasında kaldırımda minibüs bekleyen bir kişi ise kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada, devrilen kamyonun kasasındaki saman çuvalları ise yola savruldu. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olay sonrası devrilen kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı, saman çuvalları ise başka bir araca yüklendi.

Kaynak: DHA