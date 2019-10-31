Devrilen kamyonun altında kalan sürücü öldü
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ezrafil Bucak idaresindeki 65 NS 435 plakalı kamyon, Köşk köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Araçtan fırlayarak kamyonun altında kalan sürücü Bucak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmasıyla kamyonun altından çıkarılan Bucak'ın cesedi, Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.