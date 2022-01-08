Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesi faaliyet gösteren taş ocağında meydana gelen kazada devrilen hafriyat kamyonunun altında kalan sürücüsü ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi faaliyet gösteren taş ocağında meydana gelen kazada devrilen hafriyat kamyonunun altında kalan sürücüsü ağır yaralandı.

Olay İnegöl'ün Baykoca mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren taş ocağında meydana geldi.

Sürücü Önder Yaylagülü Yönetimindeki kamyon, taş ocağındaki yamaçta kontrolden çıkarak devrildi. Devrildiği sırada camdan dışarıya fırlayan sürücü, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan şoför, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil servis karıştı! O anlar kamerada

Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil servis karıştı! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title