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Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak taş ocağında devrilen hafriyat kamyonunun altında kalan sürücü Önder Yaylagülü (47), ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak taş ocağında devrilen hafriyat kamyonunun altında kalan sürücü Önder Yaylagülü (47), ağır yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'nde, taş ocağında meydana geldi. Önder Yaylagülü yönetimindeki plakasız hafriyat kamyonu, yamaçta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kamyonun devrilmesiyle camdan dışarıya fırlayan sürücü Yaylagülü, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaylagülü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Yoğun bakımda tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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