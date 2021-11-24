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Devrilen kamyonette arkadaşlarının altında kalan 2 kişi ezilerek yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Uğur - Haberler | Güncel
Devrilen kamyonette arkadaşlarının altında kalan 2 kişi ezilerek yaralandı

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet devrildi.

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kazada yan yatan kamyonette araçta bulunan kişilerin altında kalarak ezilen Cemil Çıtırık (57) ve Sabri Çıtırık (61) hastaneye kaldırıldı. 5 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza saat 18.00'de Şarkikaraağaç Beyşehir karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İlhami Yıldıran (45) yönetimindeki 42 ACL 180 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yıldıran'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrilerek takla attı. 7 kişinin bulunduğu araçta yan yatan kamyonette Cemil Çıtırık ile Sabri Çıtırık, arkadaşlarının altında kalarak ezildi. Cemil ve Sabri Çıtırık, ambulans ile Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine götürüldü. Sürücü İlhami Yıldıran'ın yanı sıra kamyonette bulunan Hüsamettin Koçak (61), Mecdettin Abdullah (27), Cüneyt Hammud Elhalil (34) ve Mahmoud Alastal (57) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Devrilen kamyonette arkadaşlarının altında kalan 2 kişi ezilerek yaralandı

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