Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, odun yüklü kamyon devrildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, odun yüklü kamyon devrildi. Sürücü trafik kazasından yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı - Tunçbilek karayolu 2. kilometresinde meydana geldi.

Tavşanlı'dan Tunçbilek istikametine giden İsmail Altın idaresindeki 10 VZ 302 plakalı odun yüklü kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

Sürücü İsmail Altın kazadan yaralanmadan kurtulurken, kamyondan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken, sürücü Altın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA