Devrilen kamyondan tonlarca vişne yola savruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devrilen kamyondan tonlarca vişne yola savruldu

Devrilen kamyondan tonlarca vişne yola savruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar Dinar ilçesinde kontrolden çıkan vişne yüklü kamyon devrildi.

Afyonkarahisar Dinar ilçesinde kontrolden çıkan vişne yüklü kamyon devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada tonlarca vişne yola saçılarak ziyan olurken, kaza bölgesine gelen işçiler ise küreklerle vişneleri kasalara doldurmaları dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, Dinar ilçesi Denizli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.R. yönetimindeki 03 AAV 065 plakalı kamyon, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyon ardından yol kenarına devrildi. Kazada sürücü çevredekilerin yardımı ile devrilen araçtan çıkarken, kamyonun kasasında bulunan tonlarca vişne ise yola savruldu. Yola saçılan vişnenin bir kısmı firmanın kaza bölgesine gönderdiği işçiler tarafından kürekler ile kasalara doldurulup ziyan olmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Devrilen kamyondan tonlarca vişne yola savruldu
Devrilen kamyondan tonlarca vişne yola savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Hayvan otlatmak için evden çıkan iki kardeşin cansız bedeni göletin dibinde bulundu
Hayvan otlatmak için evden çıkan iki kardeşin cansız bedeni göletin dibinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Zeynep Bastık Burak Özçivit
Spor Şenol Güneş Alper Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Devrilen kamyondan tonlarca vişne yola savruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 16:11:34. #1.15#

title