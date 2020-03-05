Devrilen kamyondaki tonlarca meyve ve sebze yola saçıldı

05.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:56

Denizli'de sebze ve meyve yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada tonlarca domates, biber, patlıcan ve mandalina yola saçılarak ziyan oldu. Yaklaşık 100 bin TL zararı olan mal sahibi, ehliyetine birkaç ay önce el konulmuş olan kamyon şoförünü suçladı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Antalya kara yolunun 20. kilometresindeki Halı kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Manisa'ya sebze ve meyve götüren C.D. idaresindeki 45 TY 512 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık 100 bin TL değerindeki sebze ve meyve yola saçılarak ziyan oldu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü C.D.'nin, olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerini tedaviyi kabul etmeyeceğini söyleyerek geri gönderdiği iddia edildi. Ehliyeti olmadığı belirlenen C.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.D.'nin geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullandığı için ehliyetine bir süreliğine el konulduğu ortaya çıktı.



"Ehliyeti ve aracın sigortası yok"



Kazada yaklaşık 100 bin TL zarara giren Mert Çivril, "Kazayı sabah saatlerinden bana gelen telefon üzerine öğrendim. Ama bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum. Geldiğimde arabanın metlerce sürüklendiğini gördüm. Zaten daha önceden ehliyeti alınmış. Ehliyeti yok ve aracın sigortası yok. Ehliyetsiz araç kullanmış. Bunu gönderen şirket ne diye gönderdi. Neredeyse 100 bin TL'ye yakın zararımız var. bu ne olacak" diye konuştu.



Kaza sonrası devrilen kamyon çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı, ardından çevrede belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA