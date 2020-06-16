Devrilen kamyondaki 4 büyükbaş, elektrik akımına kapılarak telef oldu SİVAS'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen kazada büyükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen kazada büyükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada, kamyondaki 16 büyükbaştan 4'ü, kaza sonucu devrilen elektrik direklerindeki tellerdeki akıma kapılarak telef oldu.

Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında ilçeye bağlı Beştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Kayseri yönüne giden İbrahim Dirhemli (40) yönetimindeki 07 AIG 742 plakalı 16 büyükbaş yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası yol kenarındaki elektrik direklerine çarpan kamyondaki 4 büyükbaş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Sürücü ile birlikte araçta bulunan babası Ramazan Dirhemli (65), kazayı yara almadan atlattı. Kazada kurtulan diğer büyükbaş hayvanlar ise başka bir kamyonete yüklenerek götürüldü.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA