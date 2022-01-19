DEVRİLEN KAMYONDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEVRİLEN KAMYONDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, devrildi.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gemiç Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Başkara (40) yönetimindeki kasasında su sondaj malzemeleri yüklü olan 34 UH 8497 plakalı kamyon, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen kamyondaki Başkara ve Ahmet Ölmez (34), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin arından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat kapalı olan İznik- Bursa karayolu, kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

DEVRİLEN KAMYONDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN KAMYONDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN KAMYONDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN KAMYONDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN KAMYONDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN KAMYONDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN KAMYONDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN KAMYONDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Orhangazi, Bursa, Kaza, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title