DEVRİLEN KAMYONDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gemiç Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Başkara (40) yönetimindeki kasasında su sondaj malzemeleri yüklü olan 34 UH 8497 plakalı kamyon, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen kamyondaki Başkara ve Ahmet Ölmez (34), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin arından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat kapalı olan İznik- Bursa karayolu, kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.