Devrilen kamyonda can pazarı Devrilen kamyonda can pazarı -Araçta sıkışan yaralılar İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı -Yoldan çıkan kamyon devrildi: 3 yaralı Isparta'da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Devrilen kamyonda can pazarı

-Araçta sıkışan yaralılar İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı

-Yoldan çıkan kamyon devrildi: 3 yaralı

ISPARTA - Isparta'da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü dahil 3 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılıp hastaneye sevk edildi.

Kaza Isparta Eğirdir yolu İrfando Kavşağı'nda meydana geldi. geldi. Edinilen bilgiye göre Eğirdir'den ısparta istikametine gelen Ramazan Yıldırım idaresindeki 34 AL 9990 plakalı kamyon bir anlık dikkatsizlik sonucu orta refüje devrildi. Kazada kamyon sürücüsü ile kamyonda yolcu olarak bulunan Ahmet Çicen ve Süleyman Kırımızı ağır ayaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine İtafiye ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA