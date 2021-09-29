Devrilen kamyona panelvan araca çarptı: 6 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen kamyona panelvan araca çarptı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen kamyona panelvan araca çarptı: 6 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı 03.30 sıralarında Çifteler ilçesi Mahmudiye yönü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Eskişehir'e seyir halindeyken E.E. yönetimindeki 42 PB 922 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçip devrildi. Karşı şeritten gelen 42 AZD 45 plakalı panelvan tipi araç, sürücüsü M.G.'nin kazayı fark etmemesi sonucu devrilen kamyona çarptı. Meydana gelen kazada sürücüsü E.E. yara almazken, kamyonda yolcu olarak bulunan 1 ve panelvan tipi araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Devrilen kamyona panelvan araca çarptı: 6 yaralı

Devrilen kamyona panelvan araca çarptı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu

İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu

 Silindir aracının altında kalan işçi can verdi

Silindir aracının altında kalan işçi can verdi

 D-100'de makas atarak ilerleyen sürücü araçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı

D-100'de makas atarak ilerleyen sürücü araçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Amelia Hamlin
Spor Fatih Terim Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Ziya Selçuk Yemek Tarifleri Selçuk Bayraktar Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Devrilen kamyona panelvan araca çarptı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 12:31:08. #1.11#