Devrilen kamyon sürücüsü, "Gözümü güneş aldı"
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Devrilen kamyon sürücüsü, "Gözümü güneş aldı"

Devrilen kamyon sürücüsü, "Gözümü güneş aldı" Denizli'de nakliyat firmasına ait bir kamyon sürücünün çevre yoluna bağlanacağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

29.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:06

Devrilen kamyon sürücüsü, "Gözümü güneş aldı"

DENİZLİ - Denizli'de nakliyat firmasına ait bir kamyon sürücünün çevre yoluna bağlanacağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan kamyon sürücüsünün, ilk ifadesinde güneşin gözünü alması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, Denizli Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Zafer Bayramoğlu idaresindeki 35 ABL 390 plakalı otomobili ile çevreyoluna bağlanmak üzereyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Evden eve nakliyat firmasına ait olduğu öğrenilen kamyon, içindeki eşyalar ile birlikte yaklaşık 10 metre sürüklendi. Devrilen kamyonu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Devrilen kamyonun içinden yaralı olarak çıkarılan Bayramoğlu, ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Bayramoğlu'nun ilk ifadesinde güneşin gözünü aldığı ve bu yüzden direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Devrilen kamyondan akan yağ ve mazottan dolayı kısa süreli trafiğe kapatılan yol temizlik işleminin ardından tekrar trafiğe açıldı. Hastaneye kaldırılan Bayramoğlu'nun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen kamyon sürücüsü, 'Gözümü güneş aldı'

Kaynak: İHA

Manşet

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