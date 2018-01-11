Devrilen Kamyon, Elektrik Direğine Çarparak Durdu
SAMSUN'un Bafra ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon, elektrik direğine çarparak durabildi.
SAMSUN'un Bafra ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon, elektrik direğine çarparak durabildi.
Kaza Samsun- Sinop Karayolu üzeri Bafra ilçesi Kelikler Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 55 K 0641 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kamyon, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü yara alzaken, mahallede kısa süreli elektrik kesintisi oldu.
- Bafrasamsun