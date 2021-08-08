Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, toprağa verildi
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Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, toprağa verildi

Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, okul bahçesindeki halı sahada top oynadığı sırada üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Tarık Demirhan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, okul bahçesindeki halı sahada top oynadığı sırada üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Tarık Demirhan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Küçük Tarık'ın ailesi okul yönetiminden şikayetçi olacağını söyledi.

Olay, dün Süleymanpaşa ilçesi  Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan 13 Kasım İlköğretim Okulu'nun bahçesindeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte sahada top oynayan Tarık Demirhan, dün üzerine kale direği düşmesi sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Demirhan, bugün Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan Özgürler Camii'nde öğlen namazının ardından gözyaşları arasında şehir mezarlığına defnedildi.

6 YIL ÖNCE DE 1 ÇOCUĞUNU KAYBETMİŞOğlunun cenazesinde ayakta durmakta zorlanan baba Gökhan Demirhan'ın 6 yıl önce de 2 yaşında 'Bahattin' isimli diğer oğlunu kaybettiği öğrenildi. Gazetecilere Tarık'ın ölen kardeşinin ardından dünyaya geldiğini anlatan dede Bahattin Demirhan ise "Acımız çok büyük 2 torunumu kaybettim. Ben işteydim. Evden bir telefon geldi. Okul bahçesinde çocuğun üzerine kale direğinin düştüğünü söylediler. Hastaneye gittim, doktorlar müdahale ediyorlardı. Ama torunumun durumu ağırmış, maalesef kurtaramadılar. Daha önce de bir torunumu epilepsi rahatsızlığından kaybettim. Onunla da hastanelerde 2 sene baya bir mücadele verdik"dedi.'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ'Yaşanan olayda okul yöndettimini sorumlu tutan ve ölüme ihmalin neden olduğunu belirten dede Demirhan, "Olayda ihmal olduğunu düşünüyorum. Okul yönetimi oraya bir görevli koyabilirdi. Şikayetçiyim. Okulun sağı solu ile ilgilenmiyorlar. Burada mesele sadece ders vermekle bitmez ki. Orada bugün benim torunum öldü, yarın bir başkasının çocuğunun başına gelebilir. Oraya önlem alınmasını istiyoruz. Biz şikayetçiyiz ve davamızın arkasında olacağız. O kale direği bağlıydı tamam, yerinden kopmuşta olabilir ama okul yönetimi ve yetkileri önlem almalılar. Ne diyebilirim ki, acım çok büyük 2 torunumu kaybetmişim. İçimiz yanıyor. Sorumlusu kim ise davacı olacağız " diye konuştu.

Tarık Demirhan'ın cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Saygın, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve mahalle halkı katıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, toprağa verildi
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, toprağa verildi
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, toprağa verildi
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, toprağa verildi
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, toprağa verildi
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, toprağa verildi
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, toprağa verildi
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, toprağa verildi - Haberler
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