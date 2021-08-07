Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, öldü
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Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, öldü

Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, öldü
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, okul bahçesindeki halı sahada top oynadığı sırada üzerine kale direği devrilen 6 yaşındaki Tarık Demiran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, okul bahçesindeki halı sahada top oynadığı sırada üzerine kale direği devrilen 6 yaşındaki Tarık Demiran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat sıralarında Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan 13 Kasım İlköğretim Okulu'nun bahçesindeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte sahada top oynayan Tarık Demiran'ın üzerine yerinden çıkan kale direği devrildi. Talihsiz çocuk direğin altında kalarak ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tarık, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tarık Demiran, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, öldü
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, öldü
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, öldü
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, öldü
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, öldü
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, öldü
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, öldü
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, öldü
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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