Devrilen iş makinesinin yaralanan operatörünü, çamurlu araziden UMKE personeli kurtardı
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Devrilen iş makinesinin yaralanan operatörünü, çamurlu araziden UMKE personeli kurtardı

22.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:44
Devrilen iş makinesinin yaralanan operatörünü, çamurlu araziden UMKE personeli kurtardı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu yaralanan operatör, çamurlu araziden UMKE personelince kurtarıldı.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu yaralanan operatör, çamurlu araziden UMKE personelince kurtarıldı.

Tekin Andırman (48) idaresindeki kepçe, Cumhuriyet Mahallesi Baraj mevkisinde yol çalışması yaptığı sırada devrildi.

Belinden yaralanan Andırman'ın ihbarı üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekipleri, arazinin çamur olması dolayısıyla operatöre ulaşamadı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen UMKE personeli, arazi aracıyla Andırman'a ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı.

Ekiplerce bulunduğu yerden alınan yaralı, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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