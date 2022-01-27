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Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı, Erkan Altuntaş - Güncel
Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör kurtarıldı

AKSARAY'da kar temizliği yaparken devrilen iş makinesinin altında kalan operatör Mesut Bozkıl (50), güçlükle bulunduğu yerden çıkartıldı.

AKSARAY'da kar temizliği yaparken devrilen iş makinesinin altında kalan operatör Mesut Bozkıl (50), güçlükle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Taşpınar beldesinde bugün saat 10.00 sıralarında yolda kar temizliği yapan Mehmet Bozkıl yönetimindeki iş makinesi şarampole devrildi. Kazada Bozkıl iş makinesinin altında kaldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, AFAD ve sağlık görevlilerini arayıp, yardım istedi. AFAD ekipleri, 20 dakikalık çalışmayla vinçle iş makinesini kaldırarak Bozkıl'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bozkıl'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör kurtarıldı

Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör kurtarıldı

Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör kurtarıldı

Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör kurtarıldı

Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Aksaray, AFAD, kar, Güncel, Haber

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