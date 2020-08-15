Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi yaralandı Van'ın Çaldıran ilçesinde faaliyet gösteren kum ocağı şantiyesinde bir iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde faaliyet gösteren kum ocağı şantiyesinde bir iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaldıran içesine bağlı Demircik Mahallesinde meydana geldi. Doğubayazıt yolu üzerinde faaliyet gösteren kum ocağı şantiyesinde bir iş makinesinin devrilmesi sonucu altlında yaralı bir vatandaşın olduğu bilgisini alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yaralı sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. - VAN

Kaynak: İHA