Devrilen iş makinesinde sıkışan kepçe operatörü öldü Antalya'nın Alanya ilçesinde, devrilen iş makinesinde sıkışan kepçe operatörü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, devrilen iş makinesinde sıkışan kepçe operatörü hayatını kaybetti.

Berat Çetin'in (21) kullandığı kepçe, Camlıca Mahallesi Memiş mevkisinde, bahçe düzenlemesi yaptığı sırada devrildi.

İş makinesinde sıkışan Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimince çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Çetin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA