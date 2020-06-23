Devrilen helezon makinesinin altında kalan kişi öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolda yürürken üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti.
23.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:22
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolda yürürken üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ramazan A. idaresindeki 15 PP 406 plakalı traktör, Fırat Mahallesi'nde dönmeye çalışırken römorka bağlı helezon makinesi, yolda yürüyen Ferit Kayışkıran'ın (56) üzerine devrildi.
Kazayı görenlerin yardımına koştuğu Kayışkıran, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kayışkıran, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, helezon makinesinin devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Kayışkıran'ın yolda yürürken dönüş yapan traktörün arkasına bağlı helezonun üzerine devrilmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.
Kaynak: AA