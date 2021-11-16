DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda, devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İSTANBUL (DHA) - BOLU'da, Tem Otoyolu'nda, devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çakmaklar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Hasan Bilgen idaresindeki 34 BHH 16 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. Aracın metrelerce sürüklendiği kazada, araçta bulunan Mehmet Bilgen ve Nejla Bilgen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan devrilen araçtan çıkamayan Mehmet Bilgen sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavilerin için hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

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