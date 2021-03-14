Devrilen elektrikli ısıtıcısı evi yaktı
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Devrilen elektrikli ısıtıcısı evi yaktı

14.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:23
Devrilen elektrikli ısıtıcısı evi yaktı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin yatak odasında bulunan elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın meydana geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin yatak odasında bulunan elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 504 sokak üzerinde bulunan yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin yatak odasında bulunan elektrikli ısıtıcı devrildi. Isıtıcının devrilmesiyle evde yangın meyana geldi. Yangını fark eden ikamet sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Devrilen elektrikli ısıtıcısı evi yaktı
Devrilen elektrikli ısıtıcısı evi yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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