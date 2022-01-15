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Devrilen doğal gaz yüklü tıra otomobil çarptı, 2 kişi yaralandı

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde devrilen doğal gaz yüklü tıra otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde devrilen doğal gaz yüklü tıra otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kadir Erkalay idaresindeki 55 LP 523 plakalı, doğal gaz yüklü tır, buzlanan Erciş- Van kara yolu Aşağıkozluca mevkisinde devrildi.

Yolda bir süre sürüklenen tıra, Murat Zörer'in kullandığı 68 AAB 951 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan sürücüler, Erciş Şehit Rıdvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, olası tehlikeye karşı olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Devrilen doğal gaz yüklü tıra otomobil çarptı, 2 kişi yaralandı

Devrilen doğal gaz yüklü tıra otomobil çarptı, 2 kişi yaralandı

Devrilen doğal gaz yüklü tıra otomobil çarptı, 2 kişi yaralandı

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AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri
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Van'ın Erciş ilçesinde devrilen doğal gaz yüklü tıra otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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