MERSİN (İHA) - - Devrilen direk otomobilin ön camına saplandı, sürücü şans eseri ölümden döndü

MERSİN - Mersin'de devrilen bir direk, seyir halindeki otomobilin ön camına saplandı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü şans eseri ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesinde seyir halinde olan 33 AIK 216 plakalı otomobilin ön camına devrilen bir demir direk saplandı. Neye uğradığını şaşıran sürücü olduğu yerde ani fren yaparak dururken, şans eseri ölümden döndü.

Otomobilde maddi hasar oluşurken, korkan sürücüyü çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.