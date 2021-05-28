Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler (2)
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Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler (2)

Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler (2)
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Haberler | Güncel

TOPRAĞA VERİLDİManisa'nın Alaşehir ilçesinde, kaçan topunu almak isterken çalışma yapılan bölgede devrilen elektrik direğinin altında kalan Ege Eymen Gülentürk'ün (11) için Alaşehir Pazar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kaçan topunu almak isterken çalışma yapılan bölgede devrilen elektrik direğinin altında kalan Ege Eymen Gülentürk'ün (11) için Alaşehir Pazar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gülentürk'ün annesi Müzeyyen Gülentürk, babası Ufuk Gülentürk, ağabeyi Efe Gülentürk, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoğlu, yakınları ve sevenleri katıldı. Müzeyyen Gülentürk'ün oğlunun tabutuna sarılıp, ağlaması yürekleri dağladı. Ailesinin iki çocuğundan küçüğü olan Ege Eymen Gülentürk'ün cenazesi kılınan namazın ardından Gülentürk'ün Yeni Mezarlık'a götürülüp, toprağa verildi.

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),


Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler (2)
Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler (2)
Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan

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