Devrilen demir profillerin altında kalan hurdacı yaşamını yitirdi (2)
11.11.2020 23:40 | Son Güncelleme: 11.11.2020 23:44
KURTARILAMADIAntalya'nın Alanya ilçesinde, demir deposundaki profillerin kayarak devrilmesi sonucu yıkılan kepenklerin altında kalarak yaralanan bisikletli hurdacı Ahmet Besili, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KURTARILAMADI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, demir deposundaki profillerin kayarak devrilmesi sonucu yıkılan kepenklerin altında kalarak yaralanan bisikletli hurdacı Ahmet Besili, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU