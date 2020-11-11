Devrilen demir profillerin altında kalan hurdacı yaşamını yitirdi (2)
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Devrilen demir profillerin altında kalan hurdacı yaşamını yitirdi (2)

11.11.2020 23:40 | Son Güncelleme: 11.11.2020 23:44
Devrilen demir profillerin altında kalan hurdacı yaşamını yitirdi (2)

KURTARILAMADIAntalya'nın Alanya ilçesinde, demir deposundaki profillerin kayarak devrilmesi sonucu yıkılan kepenklerin altında kalarak yaralanan bisikletli hurdacı Ahmet Besili, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KURTARILAMADI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, demir deposundaki profillerin kayarak devrilmesi sonucu yıkılan kepenklerin altında kalarak yaralanan bisikletli hurdacı Ahmet Besili, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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