Devrilen Demir Kapının Altında Kalan Çocuk Hastanede Öldü

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, devrilen demir bahçe kapısının altında kalarak ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi 2. Avarlar Sokak'taki evlerinin bahçe kısmında oynayan 4 yaşındaki Eren K, henüz belirlenemeyen nedenle devrilen 8 metre uzunluğundaki demir kapının altında kaldı.



Ağır yaralanan Eren K, ailesi tarafından demir kapının altından çıkarıldı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eren K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Cumhuriyet savcısınca yapılan incelemenin ardından küçük çocuğun cenazesinin mahalle mezarlığına defnedildiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.