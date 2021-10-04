Devrilen bottan göle düşen 3 amatör balıkçı yüzerek karaya ulaştı - Haberler
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Devrilen bottan göle düşen 3 amatör balıkçı yüzerek karaya ulaştı

AA / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel
Devrilen bottan göle düşen 3 amatör balıkçı yüzerek karaya ulaştı

Bursa'da, İznik Gölü'nde devrilen bottan düşen 3 amatör balıkçı yüzerek karaya ulaştı.

İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'da, İznik Gölü'nde devrilen bottan düşen 3 amatör balıkçı yüzerek karaya ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Eftun Deniz, Ferit Ergin ve Yıldıray Avcı, balık tutmak için botla İznik Gölü'ne açıldı.

Kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra botun ters dönmesi sonucu üzerinde bulunan 3 kişi göle düştü.

İhbar üzerine bölgeye İznik İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan 3 kişi, daha sonra ters dönen bota tutunarak karaya çıktı.

Kıyıda ilk müdahaleleri yapılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Devrilen bottan göle düşen 3 amatör balıkçı yüzerek karaya ulaştı - Haberler
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