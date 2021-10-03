Devrilen bottan göle düşen 3 amatör balıkçı ölümden döndü - Haberler
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Devrilen bottan göle düşen 3 amatör balıkçı ölümden döndü

Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel
Devrilen bottan göle düşen 3 amatör balıkçı ölümden döndü

BURSA'da, balık tutmak için botla İznik Gölü'ne açılan 3 amatör balıkçı, bot devrilince suya düştü.

İZNİK, BURSA (DHA) - BURSA'da, balık tutmak için botla İznik Gölü'ne açılan 3 amatör balıkçı, bot devrilince suya düştü. Ters dönen botun üzerine çıkan balıkçılar, kürek çekerek kıyıya ulaştı.

Olay sabah saatlerinde İznik ilçesi kırsal Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Eftun Deniz, Ferit Ergin ve Yıldıray Avcı, balık tutmak için botla İznik Gölü'ne açıldı. Kıyıdan uzaklaştıktan sonra olta atan 3 arkadaştan Yıldıray Avcı, dengesini kaybederek suya düştü. Dengenin bozulmasıyla birlikte bot yan yatıp ters dönünce, Eftun Deniz ve Ferit Ergin de suya düştü. İhbar üzerine bölgeye İznik İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ve sağlık ekibi sevk edildi. Boğulmak üzereyken ters dönen bota binen amatör balıkçılar, kürek çekerek güçlükle kıyıya çıkardı. Ölümden dönen balıkçılara tedbir amaçlı sağlık ekipleri müdahale etti. Amatör balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Devrilen bottan göle düşen 3 amatör balıkçı ölümden döndü

Devrilen bottan göle düşen 3 amatör balıkçı ölümden döndü

Devrilen bottan göle düşen 3 amatör balıkçı ölümden döndü

Devrilen bottan göle düşen 3 amatör balıkçı ölümden döndü

Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri
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