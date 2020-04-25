Devrilen boş tüp yüklü kamyonun sürücüsü öldü
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Şarkikaraağaç, Isparta, Konya, Güncel, Haber

Devrilen boş tüp yüklü kamyonun sürücüsü öldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde devrilen boş tüp yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

25.04.2020 21:17 | Son Güncelleme: 25.04.2020 21:18
Devrilen boş tüp yüklü kamyonun sürücüsü öldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde devrilen boş tüp yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Kanarya yönetimindeki 42 EAK 09 plakalı, boş tüp yüklü kamyon, Isparta-Konya kara yolunun Fele mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kanarya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kanarya'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devrilen boş tüp yüklü kamyonun sürücüsü öldü

Kaynak: AA

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