DEVRİLEN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
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DEVRİLEN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Koca idaresindeki 02 HF 133 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Sürücü Bilal Koca yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası devrilen beton mikserinden yola dökülen çimento belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEVRİLEN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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