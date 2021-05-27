Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandıADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Güngören yönetimindeki 46 ND 395 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü İsmail Güngören yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Güngören'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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