Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı - Haberler
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Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te girdiği virajda kontrolden çıkıp devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.

GAZİANTEP'te girdiği virajda kontrolden çıkıp devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.

Yukarı Beylerbeyi Mahallesi'nde öğle saatlerinde Mahmut Kısacık yönetimindeki 46 ADS 695 plakalı beton mikseri, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Kısacık yaralandı. Mahmut Kısacık, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri

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