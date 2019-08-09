Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

09.08.2019 15:10

Kars'ta şarampole devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü yaralandı.

Emre Toptaş (34) yönetimindeki 16 KL 971 plakalı beton mikseri, Kars-Ardahan kara yolunun Boğaz köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Toptaş'ın araçta sıkıştığı kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi.

Kaza yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartamayınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerinden destek istendi.

Kazaya müdahale eden AFAD, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Toptaş, araçtan çıkarılarak Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA