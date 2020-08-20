Devrilen beton mikseri yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen beton mikseri yandı.
20.08.2020 20:50 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:09
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen beton mikseri yandı.
Umut S. (36) idaresindeki 78 AAS 542 plakalı beton mikseri, Çerçen köyü yakınlarındaki bir köprünün girişinde devrildi.
Beton mikseri alev alırken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, yangını söndürdü.
Beton mikseri, olay yerine çağrılan vinç ile yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı.
Kaynak: AA