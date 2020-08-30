Devrilen beton mikseri 2 otomobile çarptı: 3 yaralı - BURSA
Bursa'da devrilen beton mikserinin 2 otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
30.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:01
Bursa'da devrilen beton mikserinin 2 otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DV 0312 plakalı beton mikseri Bursa-Orhaneli kara yolu Doğancı Barajı mevkisindeki virajda devrilerek önce 35 HAC 95 plakalı otomobile ardından 16 NYY 69 plakalı otomobile çarptı.
Kazada araçlardaki sürücüler yaralanırken, beton mikserin altında ezilen 35 HAC 95 plakalı otomobilin kadın sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA