Devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Ahmet Ü.'nün kullandığı 38 RS 938 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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