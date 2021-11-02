Devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Ahmet Ü.'nün kullandığı 38 RS 938 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tonlarca ağırlıktaki kamyon, 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden geçti! Kahreden anlar kamerada

Tonlarca ağırlıktaki kamyon, 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden geçti! Kahreden anlar kamerada

 Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada

Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada

 İstanbul'un göbeğinde zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi

İstanbul'un göbeğinde zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title