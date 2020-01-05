Devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Mardin'in Yeşilli ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.
Mardin'in Yeşilli ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.
Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 KK 4638 plakalı otomobil, Zeytinli köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.