Devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

05.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:34
Devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

'in ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı.

Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 KK 4638 plakalı otomobil, Zeytinli köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çıkarıldı.

Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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