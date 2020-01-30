Devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 DF 399 plakalı hafif ticari araç, Ortaköy köyü yakınlarında devrildi.
Araçta sıkışan sürücü, kaza yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince, Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.