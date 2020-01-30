Devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı
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Devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

30.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:34
Devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı

'in merkez ilçesinde devrilen araçta sıkışan sürücü, ekiplerince kurtarıldı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 DF 399 plakalı hafif ticari araç, Ortaköy köyü yakınlarında devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, kaza yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince, Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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