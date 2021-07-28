Devrilen ağaçtan saniyelerle böyle kurtuldular
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Devrilen ağaçtan saniyelerle böyle kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Devrilen ağaçtan saniyelerle böyle kurtuldular -Çürüyen ağaç rüzgara dayanamadı -Yola düşen ağaç sebebi ile trafik durdu Düzce'de etkili olan lodos sebebi ile bir ağaç yola devrildi.

Devrilen ağaçtan saniyelerle böyle kurtuldular

-Çürüyen ağaç rüzgara dayanamadı

-Yola düşen ağaç sebebi ile trafik durdu

DÜZCE - Düzce'de etkili olan lodos sebebi ile bir ağaç yola devrildi. Devrilen ağacı fark eden 2 kadın saniyelerle ağacın altından kurtulmaktan son anda kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Devrilen ağaç itfaiye ve belediye ekiplerince kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Olay Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kent Park içerisinde bulunan ıhlamur ağacı Düzce'de etkili olan lodos sonrasında kökünden sökülerek İstanbul Caddesi'ne devrildi. Çürüyen ağacın devrildiğini fark eden 2 kadın ise saniyelerle ağacın altından kalmaktan son anda kurtulurken, ağacın devrileme anı saniye saniye bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İtfaiye ve Belediye ekipleri çalışma başlattı

Ağacın devrildiği ihbarını alan Düzce Belediyesi İtfaiye ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İstanbul Caddesi Kent Park mevkiine gelerek bölgede çalışma başlattı. Devrilen ağacın önünde bulunan bir başka ağaca, aydınlatma direğine ve yol kenarında ki banketlere de zarar verdiği görüldü. Ağaç devrilmesi sebebi ile uzun süre trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin çalışması sonrasında tekrar normale döndü.

Devrilen ağaçtan saniyelerle böyle kurtuldular
Devrilen ağaçtan saniyelerle böyle kurtuldular
Devrilen ağaçtan saniyelerle böyle kurtuldular
Devrilen ağaçtan saniyelerle böyle kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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