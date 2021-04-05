Devrilen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikiliyor
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Devrilen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikiliyor

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Devrilen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikiliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, kent merkezindeki yeşil alanlarda yer alan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören ağaçların yerine yenilerini dikiyor.

Devrilen ağaçların yerine 235 adet leylandi ve palmiye ağacı dikildiğini belirten, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, çalışmaların tamamlanmasıyla yeşil dokunun daha sağlıklı bir görünüm kazacağını ifade etti.

Kente bir yandan yeni yeşil alanlar kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, bir yandan da mevcut yeşil alanların bakımına özenle devam ediyor. Bu kapsamda Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde orta refüjlerde yer alan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören ağaçların yerine yenisini dikiyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, geçtiğimiz aylarda meydana gelen şiddetli fırtınada kaybettiğimiz ağaçların yerine yenisini dikiyoruz. Şuan Muhsin Yazıcıoğlu, Tarzan ve Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda 235 adet leylandi ve palmiye ağacı dikiyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla, mevcut yeşil doku daha sağlıklı bir görünüm kazanacak" dedi.

Kaynak: Bültenler

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