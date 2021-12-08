Devrilen ağacın altında kalan 1 kişi yaralandı

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde restorasyon çalışmaları yapılan caminin bahçesindeki ağaç devrildi. Yoldan geçen bir kişi ağacın altında kalarak yaralandı.

Olay, Çilhane Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorasyon çalışmaları yapılan Çarşı Camisi bahçesindeki zemin çalışmaları nedeniyle kökü zayıflayan çam ağacı rüzgarın da etkisiyle yola doğru devrildi. Ağaç, yoldan geçen Kahraman Kaya (32) isimli vatandaşın üzerine düştü. Yoldan geçen vatandaşlar devrilen ağacın altında kalan Kahraman Kaya'yı çıkartarak 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri üzerine ağaç düşmesi sonucu yaralanan şahsı Bafra Devlet Hastanesine götürdü.

Polis ekipleri de kapanan yolda güvenlik önlemleri alarak itfaiye ve YEDAŞ ekiplerine haber verdi. YEDAŞ ekipleri tarafından elektrikler kesildikten sonra itfaiye ve belediye ekiplerince, devrilen ağaç bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN