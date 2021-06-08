DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA CAN VERDİ
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DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA CAN VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, ormanda ağaç kesimi sırasında devrilen ağacın altında kalan Adem Bakırcı (39), hayatını kaybetti.

BOLU'da, ormanda ağaç kesimi sırasında devrilen ağacın altında kalan Adem Bakırcı (39), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Yeniköy yaylasında ormanlık alanda meydana geldi. Bir kooperatife bağlı şekilde izinli ağaç kesiminde çalışan Adem Bakırcı, devrilen ağacın altında kaldı. Diğer orman işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler, zorlu arazide olay yerine güçlükle ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Adem Bakırcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha önce sözleşmeli imamlık yapan, 2 çocuk babası Adem Bakırcı'nın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA CAN VERDİ
DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA CAN VERDİ
DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA CAN VERDİ
DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA CAN VERDİ
DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA CAN VERDİ
DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA CAN VERDİ
DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA CAN VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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