Devrilen ağaç Sakarya - Kocaeli arasında ulaşımı sağlayan yolu kapattı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yola devrilen ağaç yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgilere göre, Sapanca ilçesinde Sakarya - Kocaeli arasında ulaşımı sağlayan Kemalettin Sami Paşa Caddesine devrilen ağaç yolu trafiği kapattı. TEM otoyolunun bakım nedeniyle kapalı olması sebebiyle trafiğin Sapanca'dan verildiği saatlerde gerçekleşen olayda o sırada caddeden geçmekte olan bir araç, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Devrilen ağacın kaldırılması için Sapanca Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler ise devrilme tehlikesi olan ağaçlarda budama yaptı.

Yıkılan ağacın elektrik hatlarına zarar vermesi sebebiyle bölgede 5 saat süren elektrik kesintisi yaşandı. Çalışmaları yerinde takip eden Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, olayda can kaybı yaşanmaması sebebiyle mutlu olduğunu söyledi. Yolun 3 saatlik bir çalışma sonunda yeninden ulaşıma açıldığını ifade eden Özen, "Belediye olarak olaya hızlı bir şekilde müdahale ettik. Yolun en kısa sürede ulaşıma açılması için emek sarf eden tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA