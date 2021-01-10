Devrilen ağaç belediye ekiplerince kesildi
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Devrilen ağaç belediye ekiplerince kesildi

10.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:20
Devrilen ağaç belediye ekiplerince kesildi

Edirne'de devrilen ağaç belediye ekiplerince kesildi.

Edirne'de devrilen ağaç belediye ekiplerince kesildi.

Kapıkule yolu tren köprüsü mevkisinde yol kenarındaki kurumuş bir ağaç devrilerek telefon direğinin kablolarında asılı kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri çevrede önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kablolara takılan ağacı keserek yol dışına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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