Devrik Sudan lideri Beşir'in davası Kovid-19 nedeniyle ertelendi Sudan Başsavcılığı, 1989 darbesi ve rejim karşıtı protestocuların öldürülmesiyle ilgili soruşturmaların tamamlandığını, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili önlemler kapsamında kapatılan mahkemeler göreve başladığında dava açılacağını bildirdi.

Sudan Başsavcılığı, 1989 darbesi ve rejim karşıtı protestocuların öldürülmesiyle ilgili soruşturmaların tamamlandığını, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili önlemler kapsamında kapatılan mahkemeler göreve başladığında dava açılacağını bildirdi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, devrik Sudan lideri Ömer el-Beşir'in 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete yaptığı darbe ve 30 yıllık Beşir iktidarının devrilmesine yol açan rejim karşıtı gösterilerde protestocuların öldürülmesiyle ilgili soruşturmaların tamamlandığı, Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında kapatılan mahkemeler göreve başladığında davaların açılacağı belirtildi.

Son 30 yıldaki tüm ihlaller soruşturuluyor

Açıklamada, eski rejimin 1989 darbesiyle 2019 yılı arasındaki işkence, yargısız infaz gibi tüm ihlaller için de gerekli soruşturmaları yürüttüğü ifade edildi.

Savcılığın ayrıca yolsuzluk davalarıyla ilgili kapsamlı soruşturmalar yürüttüğü bilgisine yer verilen açıklamada, yurt içi ve yurt dışındaki kamu mallarının iadesi için ilgi makamlara tavsiyelerini ilettiği aktarıldı.

Ömer el-Beşir, liderliğini yürürttüğü 1989 darbesi nedeniyle ocak ayında savcıya ifade vermişti.

Savcılık, 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmak suçlamasıyla Beşir ve yardımcıları hakkında 13 Mayıs 2019'da soruşturma başlatmıştı. Eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi 22 Haziran'da, Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali Hac ile partinin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Senusi de 20 Kasım'da ifadeye çağrılmıştı.?

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Ömer el-Beşir'in 1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden alınmıştı.

Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı, "Ulusal Kurtuluş Devrimi" Komutanlığı Konseyinin başkanlığına Beşir'i getirmişti. Beşir, 6 Ekim 1993'te kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Devrik lideri, yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, 70 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle cezasını rehabilitasyon merkezinde çekmesine hükmetmişti.

Kaynak: AA